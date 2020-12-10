فيلم "مؤتمر" يفوز بجائزة الهرم الفضي

فاز فيلم "مؤتمر -Conference" إخراج إيفان آي تفردوفسكي، بجائزة الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، التي تمنح لأحسن مخرج، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج روسيا، وإستونيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، تقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرًا تذكاريًا داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم.

المخرج إيفان تفردوفسكي يعيد إحياء هذه الواقعة الحقيقية بتناول مختلف، لا يستخدم المشاهد الأرشيفية أو يعيد تمثيل الحادثة بل يضعنا داخل المسرح لفترة طويل مع الممثلين في أدوار الناجين وذكرياتهم المختلفة عما حدث.

الجلسة التي تبدو دافئة في البداية، تتطور إلى اتهامات حادة، والحوار الذي يبدأ بهدوء يشوبه الحزن يتحول إلى اعترافات قاسية للتطهر من الماضي، بمصاحبة أداء شديد التميز من الممثلة الرئيسية ناتاليا بافلينكوفا.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا.

فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.