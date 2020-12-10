نقيب الفنانين السوريين ينفي شائعة وفاة دريد لحام: في أتم صحة وسلامة 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومنشورات عن وفاة الفنان السوري دريد لحام، الأمر الذي استنكره الفنان زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، مبديا اندهاشه من لما وصفه بالشائعات خول وفاة دريد لحام.

وأضاف زهير رمضان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "الفنان دريد الحمدلله بصحة جيدة وإمبارح تم اتصال معه، وهو بأتم الصحة والسلامة، وهذه الأشاعة ليست الأولى التي تطارده فيها شائعة الوفاة، مؤكدا أن الفنان السوري بخير ولا يتواجد بالمستشفى بل في منزله مع أسرته".

ودريد لحّام، ممثل كوميدي ودرامي سوري من مواليد دمشق في 1934، وقدم عشرات الأعمال الفنية للمسرح والسينما والتليفزيون، منها "كأسك يا وطن"، "المزيفون"، "أحلام أبو الهنا"، و"الحدود" و"اباء الصغار"، "دمشق- حلب".

وعرف لحام، بشخصية "كارلوس" عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية و العربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التي أدّاها في معظم أعماله الفنية.

وشغل دريد لحام عدة مناصب منها: منصب أول مدير لمهرجان دمشق للفنون المسرحية قي 1969، وعُيّن سفير النوايا الحسنة لليونيسيف في سوريا في عام 1997، كما اختير عام 1999 سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2004 اتجه إلى الخرطوم بصفته سفير النوايا الحسنة، وذلك لتدشين مشروع متطوعي لإزالة الألغام في جنوب السودان، الذي ينظمه اتحاد طلاب ولاية الخرطوم، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية في السودان، واستقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان 2006.

وكان لحام قد وجه رسالة تضامن مع ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 من أغسطس 2020، كتبها بخط يده، وأعرب فيها عن أمانيه بأن يكون من نتائج الانفجار أن "تنفجر ينابيع المحبة بين مكونات الشعب اللبناني" ليعود لبنان "بلد الخير والمحبة والثقافة".