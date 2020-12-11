طبيب يفسر أسباب ظهور أعراض الحساسية مع لقاح "بيونتيك وفايزر"

أثار جانبية سجلها لقاح "بيونتيك وفايزر" الأمريكي في أول أيام طرحه في بريطانيا، حيث ظهر تعرض البعض لأعراض الحساسية الشديدة، بعد حصولهم على اللقاح، وأبلغ شخصان عن آثار جانبية سلبية، في اليوم الأول من طرح اللقاح.

ونصحت الهيئة المسؤولة عن اعتماد الأدوية في بريطانيا من لهم سجل سابق من أعراض الحساسية الشديدة بعدم أخذ لقاح "كوفيد-19"، وقال مسؤولون بريطانيون إنهم تلقوا بلاغين عن الإصابة برد فعل تحسسي وبلاغ عن رد فعل تحسسي محتمل منذ بدء إعطاء اللقاح.

ورد الفعل التحسسي هو رد فعل مفرط من جهاز المناعة عند الإنسان تصفه الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا بأنه حالة حادة ربما تهدد الحياة في بعض الأحيان.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح أن لقاح فايزر له بعض الأعراض الجانبية، ولكنها لا تعد مخاوفا تهدد سلامة اللقاح، موضحا أنه اللقاح حقق نجاح بنسبة تجاوزت الـ90% خلال التجارب السريرية في عدد من الدول.

وأضاف بدران لـ"الوطن"، أن اللقاح له بعض الأعراض الجانبية التي كانت متوقع حدوثها، لأنها معتادة مع أي لقاح جديد من بينها آلام العضلات، التعب نبسبة 4%، الصداع والحمي الشديدة بنسبة 2% لكل منهم، احمرار أو تورم في موقع الحقن، بالإضافة آلام الذراع.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الشخصين اللذين تعرضا للحساسية، كانا لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية السابقة، لافتا أن التحسسية متوقعة الحدوث لكنها ستكون نادرة، لكن بالنسبة لمعظم الناس، تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون يومين.

وأكد أنه في حال تعرض الشخص الذي تلقي اللقاح للحساسية، فيتم الحصول على العقار المخصص له لعلاج الحساسية، والحفاظ علية ثابتا في مكانه لبضع ثوانٍ مع رفع القدمين والساقين.