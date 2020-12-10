الحكومة الإسرائيلية: الاتفاق مع المغرب صفحة جديدة في تاريخ المنطقة

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن الاتفاق مع المغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، "لحظة تاريخية أخرى وصفحة جديدة في تاريخ المنطقة".

وأوضح جندلمان، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن المنطقة تتغير بشكل إيجابي "هذه بشرى سارة".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن "هناك علاقات تاريخية مع المغرب، لأن مئات الآلاف من اليهود عاشوا في المغرب، الآن نتطلع إلى فتح مكاتب الاتصال، وإطلاق التعاون التجاري والاقتصادي".

وبشأن القضية الفلسطينية، شدد جندلمان، على أن إسرائيل "لا تزال متمسكة بخيار السلام مع الطرف الفلسطيني نريد أن يعود الطرف الفلسطيني لطاولة المفاوضات".

وتابع جندلمان قائلا: "نعتقد أن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة سيساهم في عودة فلسطين للمفاوضات إسرائيل دائما وما تزال تمد يدها للطرف الفلسطيني، الذي يرفض كل شيء ويرفض كل الدعوات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية ورفض 3 خطط سلام قدمت له كانت غير مسبوقة".

وأضاف جندلمان: "فلسطين تريد لهذا النزاع أن يستمر لأنها تستفيد منه يجب على الطرف الفلسطيني أن يكف على التعنت وأن يعود للمفاوضات. سياسة التعنت والرفض ليست مجدية".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يوم تاريخي آخر اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس الماضي يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال في وقت سابق لـ"سكاي نيوز"، إن المغرب له خصوصية لوجود جالية يهودية مغربية تعيش في إسرائيل.