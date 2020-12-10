بعد اتصال ترامب.. المغرب يعلن تسهيل الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين، من وإلى المغرب، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأوضح الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء اليوم، إثر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء الغربية.

وأضاف الديوان الملكي المغربي، أنه "اعتبارا للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ونظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بمن فيهم الموجودين في إسرائيل، فقد أخبر الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي، بعزم المغرب على:

- تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.

- استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب وقت.

- تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة حتى 2002.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.