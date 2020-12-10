إجراءات تأمينية بمطار القاهرة لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن لقاح كورونا

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات اللازمة لتأمين وصول 50 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فور وصولها، على متن الطائرة الإماراتية القادمة من دبي رحلة رقم 925 مطار، وتأمين حتى وصولها لمستودعات وزارة الصحة.

ومن جهة أخرى، نسقت إدارة العلاقات العامة بالمطار مع الجمارك والجهات المختصة وقطاع الأدوية، للإفراج عن الشحنات، وإنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن، مع التنسيق والتجهيز للمؤتمر الصحفي، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسفير الصينى بالقاهرة ليو ليتشيانج ومريم خليفه الكعبي نائب رئيس البعثة والقائمة بالأعمال في سفارة الإمارات، بحضور الإعلاميين ووكالات الأنباء ومندوبي الصحف بوزارة الصحة.

وسجل اللقاح الجديد، نسبة نجاح عالية، وسيتم توزيع الجرعات على الفئات الأولى بالرعاية والأطقم الطبية أولا حيث أجريت عليه تجارب سريرية على 3000 متطوع، كما يعطي اللقاح مناعة طويلة الأمد، طبقا لمصادر طبية.