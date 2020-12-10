عاجل.. "الصحة" تعلن تدشين موقع إلكتروني للحصول على لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن الاستعداد لإنشاء موقع إلكتروني، لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا.

وكشفت مصادر بالوزارة، أنه من المقرر استيلام وفد من وزارة الصحة 50 الف جرعة، من اللقاح الصيني اليوم بمطار القاهرة، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن اللقاح سيحفظ في العلاجات ثم يبدأ التطعيم به خلال يومين من الاستلام.

وأضاف المصدر، في تصريحاته، أن أول من سيحصل على اللقاح، هي الفرق الطبية باعتبارها، أول فئة تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى مباشرة، مشيرا إلى أن اللقاح مجانا، وأن الكمية التي جاءت محدودة جدا، لافتا إلى أن اللقاح سيكون داخل مستشفيات العزل فقط.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في اطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأشارت الى أنّ التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أنّ المستهدف من إجراء التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وأُجريت على 35 ألف مبحوث حتى الآن، ومن المفترض أن تشارك مصر في التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينها 21 يوما، وسيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

وأوضحت أنّ تجربة اللقاح مرت بالمرحلة ما قبل الإكلينيكية، (ما قبل السريرية)، وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات، ثم المرحلة الأولى وتمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لانتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب، وتمت المرحلة الثانية على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية وأمان اللقاح على المشاركين، ثم بدأت المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من دول العالم المختلفة، وتعد مصر من ضمن تلك الدول والتي تهدف لاستكمال اختبار المأمونية والفاعلية على عدد أكبر في أماكن مختلفة.