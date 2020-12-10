مسؤول أمريكي: الحوثيون يقتربون من تصنيفهم جماعة إرهابية

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، تيموثي لندركينج، اليوم الخميس، إن الحوثيين في اليمن يتصرفون كجماعة إرهابية عبر استهداف المدنيين وتعميق علاقاتهم مع "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، المصنف كجماعة إرهابية.

وأضاف لندركينج، خلال لقاء صحفي عبر الهاتف لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن استخدام الحوثيين للأطفال كجنود، واعتراض المساعدات الإنسانية في اليمن، إضافة إلى إمكانية تسببهم بكارثة بيئية بحرية، من الأسباب التي تدفع باتجاه التفكير في تصنيفهم جماعة إرهابية.

واعتبر لندركينج، أن إصرار الحوثيين على استهداف المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ يهدد أمن وسلامة المدنيين، ويظهر عدم اهتمامهم بالانخراط في أي مسعى لتحقيق السلام.

وتابع لندركينج قائلا، إن إيران مستمرة في تقديم الأسلحة والعتاد للحوثيين لتنفيذ هجمات تستهدف البنية التحتية والمطارات في السعودية.

وأكد لندركينج، أن الدعم الإيراني للحوثيين يزعزع استقرار المنطقة ويقوض أمنها ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، إلى أن الولايات المتحدة تواصل منذ عام 2017 السعي لتحقيق اتفاق بين الأطراف الخليجية، معتبرا أن الخلاف الخليجي ضد المصلحة الأمريكية ويفتح المجال أمام التدخلات الإيرانية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأشاد المسؤول الأمريكي، بدور الكويت الرامي إلى إيجاد حل للأزمة، معربا عن أمله في أن يلعب مجلس التعاون الخليجي دورا مهما في تحقيق المصالحة.

وذكر لندركينج، أن الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية والسياسية والاقتصادية مع دول الخليج باستمرار من خلال الحوارات الاستراتيجية، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع لدعم معرض "إكسبو 2020" عبر شراكة مستمرة مع الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بالإصلاحات الحقوقية وبتحسن وضع الحريات في الخليج.