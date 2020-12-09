"شكري": مساعي حل الأزمة الخليجية تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تُثمن الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت، وسمو أمير الكويت الحالي، وسمو أمير الكويت الراحل صباح الأحمد في الماضي؛ لحل الأزمة الخليجية، فجميعها تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة، ودائما ما كانت مصر متفاعلة بإيجابية مع تلك الخطوات.

وأضاف "شكري"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم" ، مع الإعلامي نشأت الديهي، من العاصمة الفرنسية باريس، على شاشة "TeN"، أن هناك تطورا حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم لاستعدادة وحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع، مؤكدا: "نحن دائما على استعداد للتعامل بإيجابية لكل من يحقق التضامن العربي، ويزيل أي قدر من التوتر".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذا يتطلب أيضا ما يبلور من حيث اتفاق يكون شامل، ويراعي العوامل كافة، التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لمصر ودول الرباعي أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات، حتى فيما بين الأخوة من عدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة استقرارها.

وتابع السفير سامح شكري: "يجب أن يكون المبدأ هو العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك، وعدم المسماس باستقرار شعوبها".