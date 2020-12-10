مجلس أوروبا: الموافقة على ميزانية الاتحاد المؤجلة البالغة 1.8 تريليون

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، اليوم، أنه تمت الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي المؤجلة، البالغة 1.8 تريليون يورو وصندوق التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، أن هذه الموافقة جاءت بعد أن أزالت المجر وبولندا حق النقض، وذلك بالتزامن مع اجتماع قمة للقادة الأوروبيين في بروكسل.

وكان رئيسا وزراء بولندا والمجر قد تعهّدا مؤخراً بإعلان جبهة موحدة والتمسك بحق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوقه الضخم لمواجهة وباء كورونا.

وكان البنك المركزي الأوروبي، قرر في وقت سابق اليوم، تيسير السياسة النقدية من جديد، ليساعد اقتصاد منطقة اليورو، على مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزاد البنك المركزي، الحجم الإجمالي لبرنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو، ليصل إلى 1.85 تريليون يورو، ومدد أجله تسعة أشهر حتى مارس 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال البنك في بيان: "ما زالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الجائحة وتوقيت طرح اللقاحات".

وأضاف المركزي الأوروبي: "سنواصل أيضا متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بالغة التدني، لكنه أبقى على تعهده القائم منذ وقت طويل بخفضها مجددا إذا لزم الأمر.