النمسا: توصلنا لاتفاق جيد بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إنّه بعد 4 أيام طويلة من المفاوضات الأوروبية في (بروكسل)، تمكنا من التوصل لاتفاق تاريخي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق إعادة الإعمار.

وأضاف كورتس -في تصريحات اليوم، عقب عودته من بروكسل- "كنت ملتزما بشدة بالدفاع عن المصالح النمساوية بالأساس، وبالفعل تمكننا من تحقيق هذا الهدف، كما تمكنا من تحقيق نتيجة جيدة لمستقبل الاتحاد الأوروبي".

وكانت المفاوضات شهدت تعثرا بعد خلاف بين النمسا وفرنسا بشأن حصص توزيع مساهمات الخطة، إلا أنّ قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 نجحوا في ختام قمّة ماراثونية استمرّت 4 أيام في (بروكسل)، في اعتماد خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أنّ هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي.