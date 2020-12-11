وزيرة الصحة: فخورة بتطوعي في تجارب لقاح سينوفارم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أزمة انتشار فيروس كورونا شهدت نقاطا إيجابية كثيرة جدًا، أهمها التضافر والتضامن بين الشعوب، وبخاصة شعوب دول مصر، الإمارات العربية المتحدة، والصين.

وأضافت "زايد" خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم: "هذه اللقاحات هي التي أجرينا عليها التجارب السريرية وتشرفت بأني كنت أحد المتطوعين فيها، وهي لقاحات صينية، وبعدما نجحت التجارب السريرية جرى منح التطعيم في الإمارات وحصلت على موافقة الطوارئ".

وتابعت: "اللقاح حصل على الموافقة النهائية في الإمارات بعدما حصل على موافقة الطوارئ، واستقبلنا أول شيء ووقعنا عقدًا في 4 ديسمبر الجاري مع التحالف الدولي للحصول على المزيد من اللقاحات، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بملف صحة المصريين ووضعه لأزمة كورونا على الأجندة الرئاسية بكل قوة وهو ما أدى إلى أن مصر تكون أول دولة تجري الأبحاث الإكلينيكية وتحصل على لقاح كورونا، وبالتضافر بين الشعوب سنتستطيع تجاوز الأزمة".