هالة زايد: حصول مصر على لقاح كورونا دليل على عظمة القيادة السياسية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حصولنا على لقاح كورونا، تدل على عظمة القيادة السياسية في مصر، وحرصها على المواطن المصري، وعمق الصداقة بين الشعوب المصرية والإماراتية والصينية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة: "استقبلنا أول شحنة من لقاح كورونا الصيني، من مجموعة من الشحنات التي سنستقبلها خلال الفترة المقبلة".

وتابعت: "القيادة السياسية حريصة على توفير كل ما هو جديد من إدارة أزمة كورونا بشكل قوي، ونحن أول دولة في أفريقيا تستقبل هذه الشحنات، ومثلما شاركنا العالم، فنحن شاركنا دولة الإمارات الشقيقة والصين، في عمل الأبحاث الإكلينيكة".