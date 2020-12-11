إغلاق دير السيدة العذراء بوادي النطرون أمام الزوار لمنع انتشار كورونا

أعلن دير السيدة العذراء بوادي النطرون بالبحيرة "البراموس"، إغلاق أبوابه أمام الزوار سواء أفراد أو مجموعات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الدير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التجمعات وتقليص بؤر انتشار الفيروس.

وقال بيان الدير: "ينوه دير السيدة العذراء البراموس بوادى النطرون، نظرًا للظروف الحالية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأُسر الآباء الرهبان، كذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، وذلك اعتبارًا من يوم الأثنين القادم، وحتى عيد الميلاد المجيد، نرجو عدم توقيع قبول استثناءات لأي سبب، ونصلي أن يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه".

كان هذا نص البيان، الذى نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولاقى البيان دعوات الأقباط بأن يحفظ الله مصر وأهلها من الأوبئة والأمراض.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شدد على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديرى المشروعات، إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية ووضع ما تضمنته تلك القرارات موضع التنفيذ.

أتى ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.

وقرر "آمنة" تنفيذ الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة والاستعداد الكامل بالتعامل مع السيناريوهات المحتملة لأي تداعيات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت القرارات إرجاء جميع الاحتفالات والاجتماعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات، والتأكيد على تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح أيا كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر.

وكذا التأكيد على التعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب إنتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات)، والتأكد من تطهير جميع المباني والمنشآت التابعة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبية علي العاملين بإتخاذ إجراءات الوقاية.

إلى جانب التأكيد على إلغاء توقيع الحضور والإنصراف بالبصمة ويتم العودة الي نظام التوقيع بالدفاتر لحين إشعار آخر، وتوفير الملصقات وإرشادات التوعية بأماكن ظاهرة بجميع المباني والمنشآت التابعة.