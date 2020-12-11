رؤية شاملة لحقوق الإنسان في مصر: من السكن والصحة والتعليم إلى تمكين الشباب

برؤية شاملة في جميع القطاعات، تحركت مصر في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الخمس الماضية، فعملت الدولة على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل، وتقديم وحدات سكنية للفئات المختلفة، وتمكين الشباب في مناصب تنفيذية عديدة.

رؤية مصر لملف حقوق الإنسان على مدار تلك الفترة منذ 2014 لم تتوقف عند الحقوق السياسية فحسب، لكنها شملت كذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي لقى إشادة في التقارير الدولية الرسمية مما ساعد مصر على التقدم في تصنيف المؤشر الدولي لحقوق الإنسان.

فايق: حقوق الإنسان في مصر تحسنت كثيرا

وقال الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، إن مصر استطاعت تحقيق خطوات ملموسة في كافة القطاعات مما ساهم في تحسين وضع حقوق الانسان، مضيفا: "حقوق الإنسان ليست هي الحقوق السياسية السياسية فحسب، لكنها تشمل أيضا الحق في الصحة والتعليم واليكم والعمل والعلاج وغيرها من الحقوق التي شهدت تحسنا كبيرا".

وأشادت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحها لـ"الوطن"، بالاستراتيجية الشاملة لمصر في ملف حقوق الانسان، والتي لا تقتصر على مبدأ معين، لكنها تجمع بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقالت إن تحركات مصر خلال السنوات الأخيرة أحرزت تقدما كبيرا في ملف حقوق الانسان، حيث نجحت الدولة في توفير الحق في السكن والعمل لملايين المواطنين، فضلا عن المبادرات الصحية والعملية التي ساهمت في تطوير ملفي الصحة والتعليم، إضافة إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والسياسية.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ برامج الحماية الاجتماعية في مصر تشمل مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسرة المصرية، ولا سيما الفئات المستضعفة، ومنها برنامج الدعم النقدي، وبرنامج "سكن كريم".

وأثنى رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، على مبادرة الـ100 مليون صحة، والتي تمّ إطلاقها للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تمّ خلالها تقسيم المحافظات الـ27 على 3 مراحل بدأت في أكتوبر 2018 وانتهت في أبريل 2019، مع الإبقاء على وحدات صحية ثابتة في جميع المحافظات.

وتابع أنَّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في شتى النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها تعزيز حقوق المرأة وتمكّينها بجميع المجالات، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين وترسيخ مبدأ المساواة.

بدوره، أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، أنَّ نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأخير في جنيف، يُعد فشلًا جديدًا للمنظمات الإخوانية الإرهابية، منوهًا بأنَّ مصر نجحت في أهم اختبار حقوقي أممي بنسبة 82%، وحصلت على إشادة 110 دول في مجال حقوق الإنسان على جميع الأصعدة من بين 136 دولة.