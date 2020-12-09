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رئيس "القومي لحقوق الإنسان": مكافحة الفساد تعطينا أملا في القضاء على الفقر بحلول 2030

كتب:

محمد حسن عامر
04:04 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعرب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مشاركته في فعالية هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مقدما الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على ما وصفه بـ"دورها المشرف" في مكافحة الفساد وحماية ما تحققه الدول من منجزات للمجتمع.

وأضاف في كلمته خلال الفعالية أن مهمة الرقابة الإدارية أن الفساد من شأنه التأثير على القطاع الاقتصادي ويرهق خزانة الدولة ويؤثر على عدالة التوزيع والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويقود إلى التشكيك في فعالية القانون.

وقال "فايق" إن الفساد يمس حقوق الإنسان في كل عناصرها خصوصا المساواة بين الناس، وأشار إلى نجاح الدولة في استرداد بعض الأموال التي تم تهريبها، كما اضطرت الدولة إلى التصالح مع البعض.

وأشار "فايق" إلى الجهود التي تقوم بها الدولة في ملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات والتي من شأنها مكافحة الفساد، مشيدا كذلك بالوسائل التي تقوم بها الدولة في إطار مكافحة الفساد التي أسهمت في تقليل معدلات الفقرللمرة الأولىويعطينا الأمل في القضاء على الفقر في مصر قضاء مطلقا بحلول 2030. 

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