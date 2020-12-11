"النبي محمد" يتصدر تويتر تزامنا مع الاحتفال بـ"حقوق الإنسان": أول من طبقها

تصدرت 3 هاشتاجات حملت اسم النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات «محمد»، «على النبي»، «على الحبيب»، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتعود مناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي إلى تاريخ 10 ديسمبر 1948، إذ أطلق من أجل عالم حر تسود فيه المبادئ السامية لسيادة القانون واحترام الفرد، ويعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول من طبق حقوق الإنسان في العالم، بما تحمله الكلمة من معنى.

أبوالقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطَلب، اسم النبي محمد بالكامل، سيد الخلق الذي سجل التاريخ بأحرف من نور، مواقفه النبوية التي كانت ذروة التسامح مع الآخر، فقد كان النبي محمد صلي الله عليه وسلم، عفوا متسامحا، فهو أول من أرسى قواعد حقوق الإنسان حتى مع المسيئين له، فكان يقابل السيئة بالحسنة، ولا يظلم أحدًا وقدم نموذجا في العفو والتسامح يقتدي به الجميع.

أخلاق النبي محمد

قال الله في كتابه العزيز في العديد من المواضع، واصفا أخلاق النبي وحسن تعامله مع الجميع، فذكر: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، وقال أيضا: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾، وقال عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، ويقول تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا﴾.

عفو النبي عن المسيئين قبل الهجرة

بعدما ضاقت مكة بالنبي صلي الله عليه وسلم قبل البعثة، واشتد إيذاء أهلها له بعد وفاة عمه فى شوال من السنة العاشرة من البعثة، انتقل ماشيا على قدميه إلى الطائف التى تبعد عن مكة حوالى 90 كيلو مترا، ومعه مولاه زيد بن حارثة، ليدعو قبائلها إلى الإسلام، وبعد 10 أيام فقط من إقامة النبي بها داعيا أشرافها الدخول في الإسلام، وجابهوه قائلين: «اخرج من بلادنا»، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويقذفونه بالحجارة، حتى سالت منه الدماء.

وجلس النبي متعبا في بستان فصلى ركعتين وأخذ يدعو ربه دعاء المستجير الشهير: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربى إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى، أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك علىَّ غضب فلا أبالى، غير أن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بى غضبك، أو يحل علىَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك".

وبعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، والأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قُبَيْس والذى يقابله، قُعَيْقِعَان- قال النبى صلى الله عليه وسلم :"بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا".

أعظم التسامح مع أهل مكة

تقوم مبادئ حقوق الإنسان على التسامح ورقي الأخلاق في التعامل مع الآخرين حتى لو كانوا خصوما، ومن أعظم نماذح تسامح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعله مع كفار قريش بعد الفتح، فبعد أن آذاه الكفار، وطردوه وحاربوه مرارا وحاولوا قتله، وحين تغلب عليهم، ودخل مكة فاتحا، قال لهم: (يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟) قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) فعفا عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى منهم، فضرب بذلك المثل في تعامله "صلى الله عليه وسلم" في العفو والصفح عن المسيئين.