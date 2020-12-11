إصابة مسن أثناء عبوره مزلقان بقليوب: صدمته سيارة مسرعة

أصيب مُسن اصطدمت به سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمزلقان "ميت نما" التابعة لمدينة قليوب، وجرى نقله لمستشفى قليوب العام وتحرير محضرًا بالواقعة.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة قليوب، بإصابة محمد إبراهيم عرفة، 68 عامًا، أثناء عبوره مزلقان "ميت نما" بقليوب، فاصطدمت به سيارة مسرعة، تم نقل المصاب لمستشفي قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، أعادت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية الحركة المروروية لطريق "الخانكة – السلام" بعد حادث انقلاب أتوبيس، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا جرى نقلهم من خلال إسعاف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية إلى مستشفى السلام بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.

كان طريق "الخانكة - السلام" بمحافظة القليوبية، شهد إصابة 12 شخصًا بسبب انقلاب أتوبيس أمام أحد المصانع، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأوضحت التحريات، أن انقلاب الأتوبيس جاء نتيجة انفجار أحد الإطارات الأمامية للأتوبيس مما أدى إلى انقلابه، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام، وتم تقديم الخدمة الصحية لهم جميعا.

كما أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة، نتيجة التعرض لحادث انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ. بسبب إنفجار إطار السيارة وعدم تحكم قائدها فيها مما تسبب في إنقلابها في الرياح

وأكد المستشفى، أن المتوفيين هم " بيومي ع ب إ" مقيم بقرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وشقيقه " السيد ع ب إ" ومقيم بنفس القرية نتيجة توقف عضلة القلب، والطفلة "جنى" ابنة الثاني.