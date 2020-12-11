بعد وصول اللقاح الصيني.. اتحاد العمال يشدد على عدم الاستهانة بكورونا

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، على ضرورة عدم الاستهانة بإجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، وأن التراجع في أعداد الوفيات والمصابين يتطلب المزيد من اتباع الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر، وتطبيق روشتة الوقاية خير من العلاج".

جاء ذلك في البيان الصادر عن اتحاد العمال اليوم، تعليقًا على وصول أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعَلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على استقبال مصر أمس الخميس أولى شحنات اللقاح الصيني كورونا قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه نجاح جديد للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربها ضد فيروس كورونا الذي يهدد العالم وتمتد آثاره الاقتصادية والاجتماعية إلى شريحة العمال باعتبارها الأكثر تضرراً.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية لقاح فيروس كورونا والذي أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، موضحاً على تكاتف كل أجهزة الدولة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي للقضاء على هذا الوباء الخطير، ليس فقط من الناحية الصحية بل أيضا مواجهة آثاره على الشعب وفي القلب منه العمال.

وقال وهب الله، إن الدولة المصرية تسعى لمواجهة الفيروس بكل الطرق، مشددًا، على العمال الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية، وذلك بارتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج والمواصلات والحرص على النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي، مع الاستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن الاتحاد العام، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، واللجان النقابية التابعة له في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم، بمخاطر هذا الوباء، وأهمية عدم الاستهانة باتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابين يتطلب المزيد من الاحتراز وتوخي الحذر، وتطبيق روشتة الوقاية خير من العلاج.