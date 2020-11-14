اتحاد المصريين في السعودية: إلغاء نظام الكفيل بالمملكة أسعد العمال

قال أحمد ذكي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إن أكبر تجمع للمصريين على مستوى العالم ذلك الموجود في السعودية، حيث إن إلغاء نظام الكفالة للعمالة المصرية أمر جيد، فالمحاكم العمالية في السعودية كان بها الكثير من القضايا بخصوص العاملين هناك وتحركاتهم وسفرهم خارج المملكة.

وأضاف "ذكي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن وزارة العمل السعودية تدخلت لتحسين تلك الأمور ولرفع كفاءة بيئة العمل ولحماية لجميع العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا عبر برامج سيتم الإعلان عنها من قبل "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" عبر العديد من البرامج مثل "أبشر".

وأوضح أنه ومن خلال تلك البرامج سيتم رفع العقود إلكترونيا على المنصة، وذلك سيتيح للعامل التحرك كيفما يشاء بعد مرور سنة من تعاقده مع أي جهة سعودية: "هيكون من حقه الانتقال من مكان لمكان، وقبل ما السنة تعدي هيكون على حسب نظام العقد".

وأكد أن ذلك القرار سيعمل على إرحه المحاكم العمالية والتي كانت تعانيمن وجود مشكلات عده بها وتضغط على القنصليات المختلفة والمكاتب القنصليه هناك: "الأمور دي هتكون إلى زوال عبر تلك المبادرة التي أسعدت كافة العاملين هناك"، مشيرا إلى أنه يجب توعيه كافة العمالة المصرية بما تم استحداثه في ذلك الإطار، كما سيكون هناك تأمين على جميع العقود الخاصة بالعاملين لحماية حقوقهم.

وتابع نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية: "المملكة تأمل من ذلك القرار إلى رفع الكفاءة في القطاع الخاص، حيث سيسعى القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات العالية، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى وجود سعي جاد في العمل، والمبادرة هتكون جميلة والجالية المصرية سعيدة بيها جدا".