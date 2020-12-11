نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تبطين الترع بمدينة بنها

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية جولة ميدانية، اليوم، لتفقد "المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع" بالوحدة المحلية بقرية "بتمدة" التابعة لمدينة بنها.

شارك في الجولة السيد المهندس بلال عبد القادر مدير عام الري بالقليوبية ورئيس الوحدة المحلية ببتمدة، حيث تم تفقد ترعه "الزماخ" الجاري تبطينها ضمن المشروع بطول 3 كيلو و300 متر بتكلفه إجمالية 7 ملايين جنيه، على أن يتم الانتهاء منها في العام المقبل.

وأوضحت "نائبة المحافظ" أن مدينة بنها تضم 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 10 عمليات بأطوال 77 كيلو بتكلفه 245 مليون جنيه، فضلا عن إسناد 82 كيلو بهندسة كفر شكر بتكلفه 280 مليون جنيه.

وأشارت ريان إلى أنه يوجد 310 كيلو مترات ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع كمرحلة أولى، موضحة أنه يجرى تأهيل 96 كيلو متر ترع بنطاق مركز ومدينة بنها، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع ويتم الانتهاء من أعمال التدبيش والخرسانة لترعة السبيل بطوخ بطول 1750 متر بتكلفة 3 ملايين جنيه ضمن المشروع الرئاسي في هذا المجال.

وأوضحت أن مشروع تأهيل الترع سوف يقضي على مشكلات نقص المياه وشكاوى المزارعين وتوصيل المياه إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل مختلفة، جاء ذلك خلال تفقدها أعمال التبطين بإحدى ترع طوخ.

يذكر أن المشرع يشمل تأهيل 55 ترعة بطول 280 كيلو متر من ترع القليوبية بتكلفة إجمالية تتخطى 400 مليون جنيه، ضمن المشروع القومى الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه، وتشمل إعادة تأهيل وتبطين 15 ترعة بطول 85 كيلو متر بمبلغ 218 مليون جنيه بنطاق المحافظة بهدفلا حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة.