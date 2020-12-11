مصرع شخصين في حفرة أثناء التنقيب عن الٱثار بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار أعمال حفر أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بعزبة "بدر" التابعة لمركز الغنايم بحري، في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بورود بلاغًا من الأهالى بانهيار بئر داخل منزل في "عزبة بدر" بالغنايم بحري، دائرة المركز، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين انهيار حفرة داخل منزل ملك المواطن "حسانين عبد الرازق حسانين".

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن الحفرة انهارت على شخصين وهما "إبراهيم محمد إبراهيم " و"محمد سيد محمد" أثناء التنقيب عن الآثار، وجاري انتشال الجثتين بمعرفة قوات الحماية المدنية وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.