ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية: مبتخرجش من البيت

كشفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده، كواليس حالة والدتها الصحية، موضحة أنها تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، مُتعلقة بالتهابات في أعصاب القدمين، واجهت بسببها صعوبة شديدة في الحركة.

وقالت عزة مجاهد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ والدتها ما زالت تخضع للعلاج داخل المنزل، إذ لا تستطيع الخروج بعد، مؤكدة أن حالتها تشهد تحسنا كبيرا، موجهة الشكر إلى الجمهور الذي أعرب عن قلقه عليها طوال الساعات الماضية، قائلة: "ماما فيفي بتحب الجمهور زي ما هو بيحبها".

شائعات المرض

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أثارت قلق جمهورها، بنشرها مقطع فيديو لها أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بذلك، وأنها تحبهم كثيرًا، مطالبة إياهم بالدعاء لها بالشفاء.

وأبدت الفنانة فيفي عبده انزعاجها من الشائعات التي طالتها بعدما أعلنت مرورها بوعكة صحية، مؤكدة أنها تتلقى علاجها بالمنزل، ولم تحجز بالمستشفى كما يتردد خلال الشائعات التي انتشرت عنها.

ومن خلالها حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، نشرت فيفي عبده، رسالة صوتية مكتفية بوضع صورة لها في مرحلة الشباب، وتحدثت بصوت متقطع قائلة: "أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة".

وأضافت فيفي عبده: "مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليّ جدا، حرام اللي هما كاتبينه ده، الحمدلله أنا كويسة، وإن شاء الله واقعة وتزول، وربنا يشفي كل مريض وأنا من ضمنهم، ومن مصر أم الدنيا بحبكم أوي، ربنا يخليكم بيت بيت".