عاجل.. الشرطة تنتقل لـ أيمن يونس وتحرز أدلة وتفحص الكاميرات

قالت مصادر أمنية، إن قوة من مباحث الجيزة انتقلت إلى مكان الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، عقب أداء صلاة الجمعة، قرب منزله في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن عثرت على بقايا زجاج سيارة أيمن يونس، في مسرح الجريمة، وتم تحريزها، مؤكدة أنه جار تحديد هوية المتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وقال أيمن يونس في تصريح لـ"الوطن" إن مجموعة من الشباب اعتدوا عليه بالطوب بعد الصلاة، وتعرض لبعض الإصابات، كما تحطم زجاج سيارته.

وتعرضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك لهجوم كبير من الجماهير، بعد البيان التي أصدرته مساء أمس الخميس، تعلن فيه الموقف المالي للنادي وتؤكد صعوبة المهام التي تواجهها.

ودشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث جاء الهاشتاج في أكثر من 20 ألف تغريدة ليعبر محبو الأبيض عن غضبهم من تواجد اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء.