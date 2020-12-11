رئيس الإنجيلية ينصب وائل عوض قسا جديدا لكنيسة حدائق الزيتون

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تنصيب القس وائل عوض، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الزيتون، بحضور عمرو رشدي، عضو مجلس النواب المصري، والمستشار منسي ثابت، عضو المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية، والعميد عمر سرحان، مأمور قسم الزيتون، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس سليمان صادق، الراعي الفخري للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس راضي عطالله، رئيس مجلس الخدمات بسنودس النيل الإنجيلي، والقس ناجح فوزي، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل تحت عنوان "التعامل مع العاصفة"، وقال في كلمته: "تواجهنا في حياتنا عواصف تتسبب في عدة تحديات، أهمها الخوف والشعور العميق بعدم الأمان، ونحن بطبيعتنا نحب الاستقرار، ولكن تبقى كلمة الله هي أساس رجاء الكنيسة وسط العواصف التي نعيش فيها، ووسط المخاطر التي نحياها وتتحدانا كل يوم، لأن كلمة الله الثابتة جديرة بثقتنا كل يوم".

وأضاف رئيس الإنجيلية "أن الوعد لا يلغي المسؤولية، ولو أن لدى بولس ويشوع درسًا ليعلموه لكنيستنا اليوم، فهو أن وعود الله بالحماية والحفظ والخلاص لا تعنى ابدًا إلغاء مسؤوليتنا كأفراد، أو كجماعة وكنيسة".

وتابع "يظل وعد الله الأساس الثابت الذي نتكل عليه دون خوف أو رعب وسط العاصفة، لكن دون أن ننسى المسئولية التي لدينا تجاه بعضنا البعض كأفراد، وكنيسة، ومسئوليتنا نحو مجتمعنا الذي نعيش فيه".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس وائل عوض وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بحدائق الزيتون.

كما شارك في برنامج الاحتفال، القس نبيل لبيب، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس بسنودس النيل الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والشيخ ممدوح مرتجي، سكرتير مجلس كنيسة الزيتون، والشيخ مجدي وديع، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والشيخ أسامة بولس، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي.