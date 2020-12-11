بالعناوين.. 43 منفذا لخدمة عملاء شركة مياة الشرب بالإسكندرية

وفرت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية 43 منفذًا لخدمة عملائها، منها منافذ خدمة العملاء بداخل فروع الشركة، توفيرًا للوقت والجهد وعدم التزاحم.

وتنقسم منافذ خدمة العملاء إلى منافذ داخلية وخارجية.

وتستعرض "الوطن" عناوين فروع شركة مياه الشرب بالإسكندرية في كافة المناطق كالتالي:

منافذ داخلية:

منفذ خدمة عملاء أبو قير

13 ش الشيخ محمد عبده أبوقير

منفذ خدمة عملاء المندرة

نهاية ش جمال عبد الناصر المندرة

منفذ خدمة عملاء سيدي بشر

ش سيف عمارات البروج سيدي بشر قبلي

منفذ خدمة عملاء الرمل

532 طريق جمال عبد الناصر فلمنج

منفذ خدمة عملاء النزهة

البر القبلى من ترعة المحمودية النزهة

منفذ خدمة عملاء كوم الدكة

مبنى كوم الدكة بجوار خزان المياه

منفذ خدمة عملاء محرم بك والبلد

خلف الشركة الشرقية للدخان المخمودية

منفذ خدمة عملاء العجمي والساحل الشمالي

ش البيطاش الرئيسي

منفذ خدمة عملاء الورديان

ميدان الصينية بالورديان منفذ خدمة عملاء 6 أكتوبر

داخل مدينة 6 أكتوبر

منفذ خدمة عملاء العامرية

بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية

منفذ خدمة عملاء مدينة النوبارية

ك 81 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى

منفذ خدمة عملاء مريوط 1

الطريق الصحراوي محطة الكيلو 40

منفذ خدمة عملاء برج العرب

ش الورش طريق برج العرب

مراكز خدمة عملاء مميكنة خارجية

منفذ نادى سبورتنج

ش أبو قير سبورتنج داخل مركز الخدمات بالنادي

منفذ نادي المهندسين

طريق الجيش سابا باشا داخل مركز الخدمات بالنادي

منفذ نادي الأوليمبي

ميدان أحمد زويل وابور المياه داخل مركز الخدمات بالنادي

منفذ نادي الاتحاد السكندري

ش أفلاطون الشاطبي، داخل مركز الخدمات بالنادي

منفذ نادى القوات المسلحة

أمام ترعة المحمودية سموحة

منفذ بشاير الخير

داخل مدينة بشاير الخير كرموز عمارة رقم 1 أ الدور الأرضي

منفذ نادي أصحاب الجياد

بجوار المركز الطبي سموحة داخل مركز الخدمات بالنادي

منفذ جرين بلازا

داخل مول جرين بلازا سموحة الدور الأول بجوار العربية للطيران

منفذ نادي الحديد والصلب

داخل نادي الحديد والصلب بالدخيلة

منفذ الميناء

المبنى الاستثماري الدور الرابع بفرع الميناء

منفذ نادي الشبان المسيحيين

18 ش عبد الحميد بدوي الأزاريطة

فروع وهواتف شركة مياه الإسكندرية

- أبو قير

3 شارع الشيخ محمد عبده-أبوقير

5621291 - 5620045

- المندرة

نهاية طريق جمال عبدالناصر-المندرة

5563401 - 5563201

- سيدى بشر

شارع سيف-عمارات البروج A-سيدي بشر قبلي

5268944 - 5268905

- الرمل

طريق الحرية- أمام قسم الرمل- فلمنج

5830299 - 5830736

- النزهة

البرالقبلي من ترعة المحمودية - النزهة

3816662 – 3816663

- الإبراهيمية

30 شارع عبد المنعم سند - كامب شيزار

5972089 – 5920018

- البلد ومحرم بك

خلف الشركة الشرقية للدخان - المحمودية

4261322 – 4285976

- القباري

125 شارع المكس

4408926 – 4404159

- الميناء

باب 14 داخل الدائرة الجمركية

4804271 – 4801165

- العجمي والساحل

شارع البيطاش

3086118 – 3086117

- أكتوبر

داخل منطقة 6 اكتوبر

3184846

- العامرية

بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية

4480030

- برج العرب

طريق برج العرب - شارع الورش

46651715

- النوبارية

ك81-طريق اسكندريةالقاهرة الصحراوي

(045)9150651