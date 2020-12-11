افتتاح فعاليات معرض سور الأزبكية بالأقصر إهداء لروح الكاتب نبيل فاروق

انطلقت فعاليات معرض سور الأزبكية للكتاب في دورته الأولى بالمركز الدولي لتطوير التعليم بالأقصر، اليوم، بحضور عدد من الفنانين التشكيلين والشعراء والكتاب، كان أبرزهم الفنان التشكيلي وائل نور، والكاتب الروائي عصام أمين، والشاعر أحمد العراقي، والعديد من المهتمين بالثقافة والفن، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا.

وشهد المعرض حضورا جماهيريا كبيرا، نظرا لما يوفره من الكتب في مختلف المجالات بأسعار رمزية، إضافة إلى المنتجات اليدوية واللوحات التشكيلية، بأسعار مخفضة.

وشمل الافتتاح فقرات فنية وأمسيات شعرية، وعروض راقصة لأعضاء مبادرة "إعرف تاريخك" للصم والبكم، بقيادة المرشدة السياحة سمر ناجي، مؤسسة المبادرة، ومسابقات مختلفة في الشعر والموسيقى والأدب وورش عمل مسرح وكتابة نصوص مسرحية، بجانب معرض للأعمال اليدوية.

وتضمنت فعاليات الافتتاح أيضا، الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم غلاف كتاب للأطفال من 8 سنوات لـ15 عامًا، وأهدى القائمون على معرض سور الأزبكية للكتاب بالأقصر، الدورة الأولى للمعرض، لروح الكاتب القدير الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية أول أمس، تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحياة الثقافية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة لدى الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق، اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك، كما بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية، وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.