معرض سور الأزبكية بالأقصر يهدي دورته الأولى لروح الكاتب نبيل فاروق

أهدى القائمون على معرض سور الأزبكية للكتاب بالأقصر، الدورة الأولى للمعرض، والتي انطلقت اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت، بالمركز الدولي لتطويرالتعليم، لروح الكاتب القدير الدكتور نبيل فاروق الذي وافته المنية أمس، تقديرا لاسهامات الكاتب ولإثراءه الحياة الثقافية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

ويشمل المعرض فعاليات ثقافية وعروض فنية مسابقات مختلفة في الشعر والموسيقى والأدب وورش عمل مسرح وكتابة نصوص مسرحية، بجانب معرض للأعمال اليدوية، ويشارك في فعاليات المعرض عددا من الفنانين والشعراء حيث يشارك الشاعر أحمد العراقي بأمسية شعرية، والكاتب والروائي عصام أمين.

كما يتضمن المعرض الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم غلاف كتاب للأطفال من سن 8 سنوات ل15 عاما، ويحكم في المسابقة كلا من الدكتور أحمد جمال عيد، استاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ومستشار رئيس جامعة الأقصر، للانشطة الثقافية، والفنان التشكيلي وائل نور.

والدكتور نبيل فاروق من مواليد "9 فبراير 1956"، وقد أشتهر بالأدب البوليسى والخيال العلمى، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة فى شكل كتب جيب، قدم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التى لاقت نجاحا كبيرا فى العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.