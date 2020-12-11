الغرف التجارية: ارتفاع نصيب المواطن المصري من الألبان 2 كيلو

سجّل متوسط نصيب الفرد زيادة فى استهلاك الألبام البقري بمقدار 2 كيلو، ليصل إلى 41 كيلو مقابل 39 كيلو العام الماضي، فيما ارتفع نصيب الفرد من اللبن الجاموسي لـ 25 كيلو مقابل 23 كيلو العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية.

وكشف التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن توافر جميع الألبان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي، موضحًا أن حجم إنتاج اللبن المعبأ يصل إلى 8 مليون طن.

وبحسب التقرير، يعانى قطاع الالبان من عدة مشاكل منها ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة فى إنتاج ألبان، فضلا عن ما قال إنه تدخل من جانب سلاسل المحلات الكبرى في تسعير منتجات المصانع، وطالب تجار في وقت سابق بتدخل الاتحاد العام للغرف التجارية لمواجهة سلاسل المحال التجارية وفتح باب استيراد الأبقار المدرة للالبان.

وفيما يتعلق بالأجبان، أشار التقرير إلى أن الجبن الأبيض معظمه ينتج فى مصانع غير مرخصة، متوقعًا أن تشهد أسعار الجبن الأبيض خلال الفترة القادمة ارتفاعًَا في الأسعار.

زيادة الطلب على الألبان بتزامن مع بدء العام الدارسي

وتابع: "تتوافر الألبان ومنتجاتها على مدار العام ويزاد الطلب عليه مع بدء العام الدارسي، ويباع اللبن البقري في الأسواق بأسعار تتراوح مابين 10-12جنيه، والجاموسي يباع بين 12-15جنيه، فيما يباع اللبن الزبادي الكبير البلدي بأسعار تترواح مابين 2.5-4 جنيهات، والزبادي الصغير 1.5 ولتر جهينة يباع بـ 15.5جنيه، لتر المراعي يباع بـ 16.5جنيه.

وأشار التقرير، إلى توقعات مفوضية الاتحاد الاوروبي، بشأن حدوث انتعاشة سريعة بسوق الألبان في عام 2021 بنسبة 6.1%، لكن تلك الانتعاشة مرتبطة بموقف انتشار فيروس "كورونا" وصرامة التدابير المتخذة من أجل احتواءه والسيطرة عليه.