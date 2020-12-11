استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة: عيار 21 بـ811 جنيها

شهد سعر عيار الذهب 21 في مصر استقرارا في تعاملات اليوم الجمعة بسوق المال، حيث سجل سعر الجرام حوالي 811 جنيها، وهو السعر نفسه الذي تم تسجيله أمس الخميس.

ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، نظرا لكونه الأكثر شعبية لدى المتعاملين، خصوصا في أوقات شراء الشبكة في الخطوبة والأفراح أو كهدايا.

11 جنيها ارتفاعا في 10 أيام الأسبوع الماضي

وفي بداية الشهر الجاري، سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 800 جنيه، حيث ارتفع سعره خلال 10 أيام فقط بحوالي 11 جنيهات، ما يعني أن هناك تذبذبا في الأسعار ليس فقط في الذهب لعيار 21، وإنما في باقي الأعيرة، ومنها عيار 24، الذي سجل في بداية الشهر الجاري 914 جنيها مقابل 927 اليوم الجمعة.

وسجل الذهب عيار 18 حوالي 685 جنيها بداية الشهر الجاري، مقابل 695 اليوم الجمعة.

ويرى العاملون في سوق الذهب، أن اسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، ومع البدء في توزيع لقاح فيروس كورنا المستجد، وتوقع الخبراء أن إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار شئ جديد، وبعد وجود اللقاح فمن المؤكد أن هناك مجالات أخرى يمكن الاستثمار فيها مثل العقارات.

وفي بداية العام نشر مجلس الذهب العالمي تصنيفه لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر حائز للمعدن الأصفر في العالم، بنحو 8133.5 طن من المعدن النفيس، تلتها ألمانيا باحتياطيات بلغت 3366.5 طن، ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، وفرنسا في المرتبة الرابعة باحتياطيات 2436 طن.