والي كسلا يحذر من تداعيات الحرب الإثيوبية على الولاية

حذر أمين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف الطيب محمد الشيخ، من التداعيات والآثار المترتبة من الحرب بدولة إثيوبيا في إقليم تيجراي المجاور لولاية كسلا‏، وقال إنها تنذر بكثير من التهديدات ‏ ‏و‏أوضاع إنسانية سيئة ‏جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين إلى الولاية فاقت أعدادهم 36 ألفا يع‏يشون في أوضاع وظروف إنسانية وصفها ببالغة الصعوبة.

وأوضح الشيخ، خلال تفقده معسكر استقبال اللاجئين بمنطقة حمداييت بمحلية ود الحليو برفقة لجنة أمن الولاية خلال زيارته للمحلية اليوم أن‏ ولاية كسلا ولاية حدودية وأن الحرب في إثيوبيا لها إفرازاتها على المنطقة تتمثل في تهريب السلاح والبشر والمخدرات إلى جانب الضغوطات الكبيرة على المواطنين والخدمات، خاصة أن المنطقة صغيرة لايتجاوز عدد سكانها 6 آلاف مواطن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأشار المسؤول السوداني، إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في كل مايليهم بما في ذلك الجوانب الأمنية، كما أشار ‏ إلى 65 طفلا جاءوا إلى المنطقة دون أسرهم، داعيا مفوضية شؤون اللاجئين للقيام بواجبها تجاه ‏الأطفال وشريحة المعاقين وكبار السن.