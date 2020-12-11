عميد "رياضة" بنها: لدينا صالات تصلح للمنافسات الأوليمبية

أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، أن الكلية تسعى للوصول الى العالمية بوجود بنية تحتية عالمية، بعد أن وصلت الكلية لإنجاز غير مسبوق من الملاعب والصالات الرياضية التي تخدم الطلاب وأبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا ان بها صالات تصلح للمنافسات الأوليمبية.

وأشار صلاح إلى أن الكلية تسعى لاستضافة العديد من الأندية والمنتخبات التي ترغب في عمل المعسكرات الصيفية والشتوية على ملاعبها، مؤكدا أن الكلية بها صالات رياضية تسع لكل المنتخبات الأولمبية، وبها أحدث الأدوات والأجهزة الرياضية، التي تم توريدها وفق المعايير والمقاييس الدولية كما أن جميع القاعات التدريبية مكيفة.

وأكد العميد حرص الكلية، لتصبح على أعلى مستوى من البنية التحتية، وأن تكون الملاعب أيضا على أعلى مستوي من المقاييس والمعايير الدولية، خاصة وأن الكلية تمتلك كوكبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس في مجال التربية البدينة والرياضية، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من تسليم ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة بمقاييس دولية.

في وقت سابق، أكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلتها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.

وطمأن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، في كلمته خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام بنها بكلية التربية الرياضية اليوم الثلاثاء، الطلاب على الوضع الراهن فيما يتعلق بمحدودية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية المستحدثة منه، مشددًا على عدم ترديد الشائعات فيما يتعلق بانتشار الفيروس، وتطبيق القانون بحسم لكل من يرتكب عملاً من شأنه إثارة الرعب والذعر في نفوس الطلاب دون دليل أو برهان، مناشداُ الطلاب ضرورة نقل التوعية والاستفادة من فعاليات الندوة لأصدقائهم وذويهم داخل وخارج أسوار الجامعة.

وقال الدكتور نصيف العفيفي، وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة لم تكلف مريضا واحدا مصابا بفيروس كورونا أى مليم ويتم العلاج في مستشفيات العزل أو أي مستشفى آخر بالمجان، مضيفا أن الإجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التي اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية جعلتها تضع مصر من أولى الدول في العالم التي تعاملت باقتدار مع فيروس كورونا.