استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، في مكتبه، بعد عصر اليوم، الطالبان بكلية التربية الرياضية محمود جمال مبروك، ومحمد إيهاب الطوخي.

حيث جرى تكريمهما لحصول الأول على المركز الأول على العالم في رياضة الكيك بوكس والمركز الأول ببطولة أسيا المفتوحة والمركز الأول أفريقيًا، بينما حصل الطالب الثاني على المركز الأول عالميًا في بطولة الكونغوفو والكيك بوكس ولحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة والمركز الأول في بطولة منتخب الجامعات المصرية.

وقال القاضي إننا فخورون بمثل هذه النماذج من أبناء جامعة بنها، مقدمًأ لهم التحية، مشيرا إلى أن الجامعة ستدعمهما في كافة البطولات المقبلة.

وأوضح القاضي أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية.

وأضاف: أن ممارسة الرياضة تخلق شبابًا واعيًا مستنيرًا منتجًا يعمل لصالح وطنه ويرفع أسم بلاده عاليًا في العالم.

وأكد الدكتور حسين دري أباظة، عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية تزخر بالعديد من النماذج المشرفة وهم حاصلين على بطولات عالمية وأفريقية وعربية، وأن أبناء الجامعة يساهمون في رفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية في الداخل والخارج.

وقدم أباظة الشكر لقيادة الجامعة على دعمها المتواصل لكلية التربية الرياضية وأبنائها.