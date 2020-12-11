حزب إيطالي يهدد بإسقاط حكومة كونتي بسبب صندوق التعافي الأوروبي

هدد زعيم حزب "إيطاليا حية" ماتيو رينزي، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، حال إصرار الأخير على العمل بصلاحيات كاملة لإدارة موارد صندوق التعافي الأوروبي، التي تبلغ 209 مليارات يورو، في شكل مساعدات أوروبية غير قابلة للسداد وقروض لإيطاليا.

وقال رينزي، الذي انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية، "إيطاليا حية حزب صغير، لكنه حاسم بالنسبة للحكومة. إذا أراد كونتي صلاحيات كاملة كما طلب سالفيني (في الحكومة السابقة)، فأنا أقول لا. إنها مسألة احترام القواعد. وفي هذه الحالة سوف نسحب دعمنا للحكومة"، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ورأى رينزي، الذي يتهم الحكومة بعدم استشارة البرلمان وحزبه الشريك في الائتلاف الحاكم في وضع خطة استثمار الموارد الأوروبية المرتقبة من خطة التعافي، أنه "يتعين على كونتي التوقف والاعتذار والبدء من جديد".

وأوضح رينزي: "لا يمكننا قبول أنه باسم حالة الطوارئ، يجري انتداب جميع سلطات الدولة لإنفاق 200 مليار يورو. لم نقم بإسقاط سالفيني من أجل هذا"، في إشارة إلى حكومة كونتي الأولى التي تكونت إثر ائتلاف حركة خمس نجوم مع حزب الرابطة.

وأشار رينزي، إلى أنه في حالة سقوط الحكومة، من الممكن تشكيل جهاز تنفيذي جديد قبل اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، موضحا: "في إيطاليا، ينص القانون على أنه بوسع رئيس الجمهورية، التحقق من وجود أغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة أخرى، وإلا فإننا سنذهب إلى الانتخابات".

وتابع رينزي، قائلا: "لكن قبل الوصول إلى هذا، آمل أن يستعيد كونتي، هدوءه، وأن يأتي إلى البرلمان، لتغيير كل شيء".