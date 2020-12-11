طبيب يشرح أهمية مشروع تجميع بلازما الدم: يوفر عملة صعبة ويحقق الاكتفاء

خطوات جادة اتخدتها الدولة في سبيل تحقيق مشروع "تجميع بلازما الدم وتصنيع مشتقاتها"، الذي يعد أحد أهم المشروعات الطبية في مصر خلال الأعوام المقبلة، حيث يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتصديرها للخارج، لتصبح مصر المُصدر الرئيسي للدول العربية والأفريقية.

ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت مصر خطوة أخرى، تتمثل في مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب في ضوء تقرير لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، التي انعقدت فور إحالة التشريع إليها للانتهاء منه، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

المشروع نقلة طبية مصرية، بحسب رؤية الدكتور محمد عبدالسلام، أخصائي أمراض الدم، موضحا أن المشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعمل على تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، فهناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات أبرزها "ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين".

الأدوية المستوردة، سيتم توفيرها من خلال البلازما، وفق حديث عبدالسلام لـ"الوطن"، مؤكدا أن البلازما التي سيتم جمعها ستدخل مرحلة من التصنيع وتصبح موجود محليا، وأن هناك ثلاثة مراحل للمشروع، وهي مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ثم مرحلة إنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.

فوائد عديد وأوضحها أخصائي أمراض الدم، من أبرزها توفير الاكتفاء الذاتي من البلازما الضرورية لعلاج بعض الأمراض، وبالتالي توفير تكلفة الاستيراد والعملة الصعبة، كذلك تشمل خطة المشروع التوسع بعد الاكتفاء المحلي التصدير للدول الأخري مما يحقق عائد مادي.

وأشار إلى أن المشروع واجه خلال الفترة الحالية عدة تحديات، ما بين السعي لتوفير المراكز الخاصة بالمشروع للبدء في أسرع وقت، جنبا إلى جنبا مع تجميع وتجهيز بلازما المتعافين من فيروس كورونا لتحضيرها لباقي المصابين.