خبير اقتصادي: تعامل مصر مع الشعب العراقي مختلف عن باقي الدول

قال الدكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي، إن التعاون المصري العراقي استراتيجي هام يمتد إلى عقود عدة، حيث أنه وبالرغم من وجود اختلاف ما بين وجهات النظر السياسية بين الدولتين في بعض الفترات، إلى أن المشهد المصري لم يغفل عن العراق خاصة أثناء الحرب مع إيران.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم الاقتصاد العراقي ليس بالقليل، ويصل لـ270 مليار دولار، وبسبب نمو الناتج المحلي العام الجاري بشكل سلبي أدى إلى وجود الكثير من الاضطرابات الشعبية والسياسية في العراق.

وأوضح، أن العراق يعاني من عجز كبير في النظام الإسكاني والوحدات السكنية وبعض الخدمات المقدمة للمواطنين، بسبب الفراغ السياسي الذي عانته الدولة، وهو ما يلزم مزيدًا من ضخ الأموال العامة في الدورة الاقتصادية في مجالات الخدمات مثل الإسكان ودعم المنتجات الغذائية والبترولية والخدمات العامة.

وأكد، أن كل ذلك دفع العراق للاستفادة من تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والنهوض الاقتصادي المشهود له على مستوى العالم، كما أن لمصر تعاون استراتيجي قديم يدفع العراقيين للتأكد دائما بأن مصر بجانبهم وستدعمهم للمضي قدما لتحسين حياه المواطنين هناك، كما أن تعامل المصريين مع العراقيين مختلف مع باقي الدول.

وأشار، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التنموية والإعمار والتجربة الدولية في البنية التحتيه التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة، يؤهل مصر إلى إفادة العراق بخبرات مصر في ذلك الإطار.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا منذ أيام، بمقر مجلس الوزراء العراقي، وبدأ رئيس وزراء العراق، بالترحيب بنظيره المصري في بلده الثاني، متمنيًا تكرار الزيارة.