"شفتك بتبص على أمى وهي في الحمام".. كواليس مقتل سائق توكتوك بكفر الشيخ

أدلى سباك كفر الشيخ، المتهم بقتل جاره وصديقه سائق التوك توك، باعترافات جديدة، حيث قال إنه قرر سرقة التوك توك من المجني عليه، واستدرجه بعيدا عن المنزل خشية من فضح أمره، لافتًا إلى أنهما جيران وأصدقاء لكنه كان يمر بضائقة مالية دفعته للبحث عن المال بأي طريقة.

وأضاف المتهم، أنه في ليلة الواقعة اتصل بالمجني عليه وطلب منه توصيله لإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، وفي الوقت ذاته كان اتفق مع صديق له على الاشتراك معه في قتل المجني عليه، واتصل به وطلب مقابلته فقابله صديقه على الطريق واستقل التوك توك معه.

وأوضح المتهم، أن المجنى عليه كان يتناقش معه في أمر خاص بالقرية، فقرر أن يفتعل معه مشكله لكنه لم يجد سببا لها، فامسك بكتفه وقال له إنه شاهده وهو ينظر على والدته في الحمام ويراقبها، مستغلا الجيرة.

اوقف المجنى عليه التوك توك وانكر كلام المتهم، لكن الأخير وصديقه انهالا عليه بالضرب ثم أخرج أحدهما مطواة، والآخر سكين ومزقاه بالطعنات ثم ألقيا الجثة على جانب الطريق وفرا هاربين.

ذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على جثة "سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ"، بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة التوك توك" قيادته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بكفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل وسباك "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لكونه جار للمجني عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما قام بالاتصال بالمتهم الثاني وطلب منه مقابلته وعقب وصوله واستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجني عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص، وأثناء ذلك تعديا عليه باستخدام قطعتى سلاح أبيض "مطواة، سكين"، فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور وإستوليا على مركبة "التوك توك".

بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه لدى عميل لهما "سيئ النية"، كما تم ضبط مبلغ مالي من حصيلة بيع مركبة "التوك توك" – "المطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وأضاف المتهم الأول بتخلصه من "السكين" بإلقائها بمياه أحد المجارى المائية.