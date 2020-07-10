تفاصيل جريمة كفر الشيخ.. الزوجة والعشيق قتلا الزوج صعقا بالكهرباء واحتفظا بالجثة 3 أيام

أدلى المتهمان بقتل عامل نظافة كفر الشيخ، باعترافات تفصيلية، أمام نيابة مركز دسوق، وشرح المتهمان كيف تخلصا من المجني عليه.

وقالت "ف.م.أ"، 35عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"خميس.ا"، عشيقها والمتهم الثاني، إنهما ارتبطا بعلاقة غير شرعية منذ فترة، وأرادا التخلص من المجني عليه " فتحي.ا.م.ع"، 44 عاما، ليخلو لهما الجو، وتابع المتهمان، في اعترافاتهما بأنهما تربصا بالمجني عليه في منزله يوم ارتكاب الجريمة، بعدما خططا سويا طريقة التخلص منه، وقرر المتهمان صعقه بالكهرباء وإخفاء جثته، عقب عودته من عمله.

وأضافت المتهمة، أن عشيقها جاء لمنزلها قبل عودة زوجها، واختفى في إحدى الغرف، ثم تحدثت مع زوجها؛ ليتمكن عشيقها من شل حركته، مشيرة إلى أنهما كمَّما بـ"طرحة رأس" على فمه؛ لمنعه من الاستغاثة.

وأكدت المتهمة في أقوالها، أنهما صعقاه بالكهرباء وتأكدا أنه فارق الحياة حتى لا ينكشف أمرهما، وبعدها نقلا جثته إلى منزل عشيقها، بعد تجريده من ملابسه، ووضعاه في حظيرة مواشي، لمدة 3 أيام.

وأوضح العشيق أنه نقل الجثمان في سيارته الخاصة، ووضع ملابسه الخارجية داخل "كيس بلاستيكي"، وتوجه إلى ترعة مجاورة لمحطة الري المطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، وألقي الجثمان في الترعة وتخلص من ملابسه، لإيهام الشرطة أن المجني عليه مات غرقا.

وأمر المستشار ضياء حسن، وكيل نيابة مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، بحبس "ف.م.أ"، 35 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"خميس.ا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل المجني عليه "فتحي.ا.م.ع"، 44 عاما، عامل نظافة بمستشفى سيدي سالم المركزي، صعقا بالكهرباء، وإلقاء جثته في إحدى الترع، بسبب وجود علاقة آثمة بين زوجة المجني عليه وعشيقها.

وعثر أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم على الجثة طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عارٍ لا يرتدي سوى الملابس الداخلية، وأبلغ الأهالي الشرطة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وانتشلوا الجثمان وجرى إيداعه مشرحة المستشفى، وتبين أن به انتفاخا، ومتغيرة الملامح بسبب البقاء في المياه لساعات.

وبنشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته، وشكل اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية، وترأسه العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد زعلوك مفتش المباحث، والرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث دسوق؛ لكشف حقيقة الواقعة، وتبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي عن أن وراء الواقعة "ف.م.أ" 35 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"خميس.ا"، عشيقها بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما، وجرى القبض عليهما من قبل ضباط مركز دسوق، وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على خلفية العلاقة غير الشرعية بينهما، مؤكدة المتهمة أن علاقة آثمة نشأت بينها وعشيقها فأرادت التخلص من زوجها؛ ليخلو لهما الجو.

وتحرر محضر رقم 6615 لسنة 2020، إداري مركز شرطة دسوق، وأمرت النيابة بحبسهما بعد انتهاء التحقيق معهما، واعترافا بالواقعة.