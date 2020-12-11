إغلاق شامل وحظر تجول في محافظات فلسطين للحد من انتشار كورونا

شهدت محافظات فلسطينية، إغلاقا شاملا وحظر تجول صباح اليوم، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحذرت السلطات من فرض عقوبات على مخالفي قرار الإغلاق والحظر.

وبدأ سريان قرار الإغلاق الشامل في محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، مساء أمس الخميس، تماشيا مع قرارات الحكومة الفلسطينية الأخيرة للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أعلن الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ4، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.