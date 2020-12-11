تركيب 10 صناديق نظافة "متحركة" كتجربة أولى لتعميمها في كفر الشيخ

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في جميع المجالات وخاصة مجال النظافة، بعد تقديم إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الإطفاء 10 صناديق متحركة لجمع القمامة، هدية لمحافظة كفر الشيخ بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

وتفقد المحافظ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، للصناديق البلاستيكية المتحركة، لدعم منظومة النظافة بمدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتركيز عمل هذه الصناديق على عدد من شوارع العاصمة، لحين تعميم التجربة، لتعمل على جمع المخلفات من على الأرصفة، والشوارع، بجانب مخلفات الحدائق العامة والمتنزهات، لضمان النظافة المستمرة لهذه المواقع، مطالبا بضرورة توفير قطع الغيار والصيانة الدورية، مع تدريب العمال القائمين لرفع درجة الوعي في تشغيلها والحفاظ عليها من سوء الاستخدام.

كما أكد محافظ الأقليم، على استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة التي قد حققت تقدما واضحا في تطوير منظومة النظافة، من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديا من خلال إعادة تدوير المخلفات.