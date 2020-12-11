بينهم صحفي.. وفاة 3 مواطنين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

سجلت محافظة كفر الشيخ، وفاة 3 أشخاص بينهم الصحفي الرياضي، طه الملا، الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، عقب احتجازه في قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لأكثر من 10 أيام، وتدهورت حالته في اليومين الأخيرين، وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إلا انه توفي صباح اليوم، كما سجل مسشتفييّ "عزل بلطيم وصدر كفر الشيخ" حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس كورنا المستجد.

وقال مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن الحالة الأولي لسيدة تدعى "س.ا.ب" 20 عامًا، توفت داخل العناية المركزة بمستشفي صدر كفر الشيخ، بعد تعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة وجود إلتهاب رئوي مزدوج، ناتج عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن الحالة الثانية لشخص يدعي "ا.ي.ا" 61 عامًا، توفي داخل مستشفي بلطيم للعزل الطبي، نتيجة فشل حاد بوظائف الجهاز التنفسي ناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد، ومصحوبًا بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف مفاجئ في عضلة القلب أدى إلى الوفاة.

وتابع المصدر، أنه جري نقل الجثامين إلي مشرحتي مستشفي الصدر بكفر الشيخ، ومستشفى عزل بلطيم، من أجل تغسليهم وتكفينهم طبقًا للإشتراطات الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تسليمهم لذويهم لدفنهم طبقًا للإشتراطات الصحية.