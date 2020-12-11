وزير الخارجية الأمريكي: تخصيب الـ20% يقرب إيران أكثر من سلاح نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إن "الولايات المتحدة تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن "وصول إيران لمستوى تخصيب 20% سيقربها أكثر من صناعة سلاح نووي"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح بومبيو في بيان، أن "قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أنه "في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن "إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب"، مشدداً على أن "إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد بومبيو، أن "إيران عرقلت تحقيق الوكالة الدولية بشأن مواد نووية غير مصرح عنها"، مشيراً إلى أن "تقليص إيران تعاونها مع الوكالة الدولية سيؤدي لتصعيد خطير".

وشدد وزير الخارجية الامريكي: "على المجتمع الدولي ألا يكافئ تحركات إيران الخطرة بإعفاءات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه لو أراد تخفيف العقوبات".

وفي يوم 2 ديسمبر الجاري، رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.

وعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، في 27 نوفمبر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب.

ومشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.

وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.