تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة، في أعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وقالت الوزارة التركية في بيان، "تم تسجيل 32106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بما يشمل حالات لم تظهر عليها أعراض، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفرضت الحكومة التركية، حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.