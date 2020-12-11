خبير: مصر على الطريق الصحيح لحقوق الإنسان

قال صلاح سليمان، الخبير الحقوقي، إن مصر رائدة في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الدستور الأساسي لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كتبه 30 شخصية، بينهم مصري.

وأضاف "سليمان"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الجمعة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر على الطريق الصحيح لحقوق الإنسان، ولديها نوعان لحقوق الإنسان، وهما الحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن النوع الثاني يُطبق تدريجيًا.

وتابع الخبير الحقوقي، أن مصر حققت وجودًا عاليا جدًا في المجالين، مشيرًا إلى أن هناك أمان في مصر، وهذا قيمة كبيرة، بالإضافة إلى الحق في الصحة والسكن، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، وهذه تجربة رائدة في العالم، ولكننا في مصر نطمح إلى الأفضل، لأننا نستحق الأفضل.

وشدد، على أن هناك دول متقدمة ولديها قدرات مالية مثل مصر مئات المرات، ولم تستطع التعامل مع فيروس كورونا بالطريقة التي تعاملت بها مصر، وحتى الأيام الماضية هناك مظاهرات في بريطانيا ضد ارتداء الكمامة، وأمريكا ما زالت تعاني من فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر في نعمة بمسألة فيروس كورونا، ويجب أن نشكر الله على ذلك.

في سياق منفصل، أصدرت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي خرج فيه إلى النور، في 10 ديسمبر 1948، إعلان عالمي تجلت فيه أسمى القيم الإنسانية التي ناضلت البشرية للوصول إليها ولا زالت، الى عالم حر تتأصل فيه الكرامة الإنسانية، وتوضع المبادئ السامية لسيادة القانون واحترام الفرد بما يضمن سلامة المجتمعات.

وأشادت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز قيم حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وهو ما تجلي في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية بالإضافة لما تحقق في المشروعات التنموية، وخفض نسبة البطالة، وبناء مجمعات سكنية تليق بآدمية المصريين، ومشروع 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض السارية، فضلا عن الملحمة التي قادتها خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروس سي الذي نهش أكباد المصريين لسنوات.

وأكدت اللجنة، أن المجتمع المصري مازال يتطلع إلى المزيد من الخطوات نحو تعزيز وصون وحماية قيم حقوق الإنسان ومواصلة العمل على تحسين حياة المواطنين وإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تكامل هذه الجهود، ويعود بالنفع على المجتمع وسلامه في ظل تحديات كبيرة لا تغفل بما فيها الحرب على الإرهاب.