السلطات الكردية تمنع دخول برلمانيين من كتلة التغيير إلى السليمانية

أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم، أن السلطات الكردية في محافظة السليمانية، منعت أعضاء في مجلس نواب الإقليم من الدخول إلى المحافظة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال عضو الكتلة دابان محمد، في تصريح صحفي، إن "كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كردستان، وتنقصنا سبعة توقيعات من أجل عقد جلسة برلمان كردستان".

وأضاف محمد، أن "القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية، وأردنا الذهاب إلى موقع التظاهر من أجّل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات".

وتداول نشطاء معلومات عن اعتقال السلطات الأمنية في محافظة السليمانية النائبين السابقين في برلمان الإقليم عبدالله ملا نوري وشيركو محمد أمين.

وقال 4 نواب من كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، وهم: دابان محمد، علي محمد صالح، اشنا عبدالله، جلال محمد أمين، إن "قوات سيطرة سماقولي بين محافظة السليمانية وأربيل التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني منعتهم من العودة الى السليمانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت شبكة "روسيا اليوم"، إلى تجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، كما لفتت الشبكة الإخبارية، إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية.