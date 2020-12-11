بورصة "وول ستريت" تفتح على تراجع مع عودة شكوك التحفيز

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، اليوم الجمعة، على تراجع، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأثرت تأجيلات فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على المعنويات، رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22%، إلى 29934.49 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44%، إلى 3652.10 نقطة، فيما نزل المؤشر "ناسداك المجمع" 65.45 نقطة، أو 0.53%، إلى 12340.35 نقطة.