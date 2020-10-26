هبوط بورصة "وول ستريت" الأمريكية متأثرة بإصابات كورونا

تسارعت وتيرة هبوط الأسهم الأمريكية في تعاملات بعد ظهر اليوم الاثنين، في بورصة "وول ستريت" ويتجه مؤشر "داو جونز" الصناعي لتسجيل أسوأ يوم له في أكثر من 7 أسابيع.

وأثارت قفزة الإصابات بفيروس كورونا والمأزق السياسي بشأن مشروع قانون التحفيز المالي الأمريكي الشكوك في مصير تعافي الاقتصاد.

وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسفر وشركات الطاقة والشركات الصناعية والبنوك بين أكبر الخاسرين.

وهوى المؤشر "داو جونز" حوالي 3%، بينما تراجع المؤشران "ستاندر آند بورز 500"، و"ناسداك" المجمع، أكثر من 2%.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أفادت بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5ر8 مليون حالة، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و718 حالة أمس الأحد.

وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 224 ألفا و891 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.