جوتيريش: العالم يواجه أكبر ركود منذ 8 عقود بسبب كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إن وباء كورونا كشف "الهشاشة طويلة الأمد وعدم المساواة والظلم"، حيث يواجه العالم أكبر ركود له منذ 8 عقود، وسط تزايد الفقر المدقع وتهديد المجاعة، معتبرا أنه "لا يوجد لقاح يمكنه إصلاح الضرر الذي حدث بالفعل".

وأضاف جوتيريش، خلال حدث على الإنترنت مرتبط بتوزيع جوائز نوبل، أن "التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء هائل ومتزايد"، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وعبر المسؤول الأممي، في التصريحات التي جاءت غداة منح برنامج الأغذية العالمي جائزة السلام لعام 2020، عن أسفه لعدم وجود استجابة مشتركة للوباء من قبل المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال جوتيريش: "إن الدول أظهرت رد فعل مجزأ وفوضويا لا يمكننا أن ندع نفس الشيء يحدث فيما يتعلق بإتاحة الوصول إلى لقاحات (كوفيد-19) الجديدة، والتي يجب أن تكون منفعة عامة عالمية".

وشدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على أن "الحوكمة العالمية يجب أن تستند إلى الاعتراف بأن التضامن ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو في مصلحة الجميع أيضا".

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، عند قبوله جائزة نوبل للسلام في حفل أقيم عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من "جائحة جوع" ستكون أسوأ من الوباء.