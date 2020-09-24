جوتيريش: البشرية فشلت في اختبار التعاون الدولي لمواجهة كورونا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة تكثيف أعضاء المنظمة الدولية تمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حتى يتمكنا من تقديم المساعدة إلى الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح جوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حسبما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة، بأن البشرية فشلت في اختبار جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن "الوباء هو اختبار واضح للتعاون الدولي - اختبار فشلنا فيه".

وتابع قائلا: "إن جائحة كورونا هي أزمة شاملة في حد ذاتها، تتكشف على خلفية التوترات الجيوسياسية العالية والتهديدات العالمية الأخرى بطرق خطيرة لا يمكن التنبؤ بها. لقد أودت الجائحة بحياة ما يقرب من مليون شخص حول العالم، وأصاب الفيروس أكثر من 30 مليون ولا يزال الوضع خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير ".وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "هذا نتيجة نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي.

إذ تلقي جائحة كورونا بظلالها القاتمة في جميع أنحاء العالم. ولكنها في نفس الوقت تعد بمثابة تحذير يجب أن يحفزنا على العمل. ليس أمامنا خيارا آخر، إما أن نجتمع معًا في مؤسسات عالمية مناسبة لهذا الغرض، أو يسحقنا الانقسام والفوضى".