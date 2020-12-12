تفاصيل القبض على سيدة أثناء تهريب مخدرات للسجن: ابن خالتى بيتاجر جوه

"ابنى خالتى محبوس جوه وعامل دولاب وبيتاجر فى المخدرات.. وبنعمل مصلحة".. بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل تدعى "هبة" 40 سنة، بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الى ابن خالتها المحبوس فى سجن طوخ المركزى داخل عبوات الأطعمة أثناء الزيارة.

وقالت المتهمة إن ابن خالتها ويدعى "ن .ح" 48 سنة، تم القبض عليه بتهمة الاتجار فى المخدرات منذ شهرين، وتم حبسه على ذمة القضية، وخلال زيارتها له طلب منها أن تدبر كمية من المخدرات لبيعها للسجناء فأخبرته انها لن تستطيع، فرد عليها بضرورة أن تجد وسيلة لتدبير المخدرات وتهريبها له وقال لها: "هنعمل فلوس حلوة الحاجة جوة الطاق عشرة".

واضافت المتهمة انها بالفعل قامت بشراء كميات من مخدرات الحشيش والهيروين والشادو ثم ابلغت اسرته انها ستتوجه بمفردها لزيارته وقامت باعداد وجبات له ودست فى الاغلفة المخدرات لتهريبها له فى الزيارةوخلال خضوع المتهمة لاجراءات التفتيش اشتبه بها احد الضباط فقام بتفتيش الاطعمة وعثر على كمية كبيرة من المخدرات بالاضافة الى سلاح ابيض فتم تحريزها وتحرير محضر واحالتها للنيابة التى تولت التحقيق

وتمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة وحشيش لابن خالتها أثناء زيارته فى محبسه بالسجن المركزى فى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فأمرت بحبسها والتحفظ علي المضبوطات.

وذكرت التحريات أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز طوخ، بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بسجن طوخ المركزي، تمكنوا من ضبط المتهمة مقيمة بمنشية الحرس الوطنى في بنها.

وبتفتيشها ضبط بحوزتها 250 قرصا من عقار الأبتريل المخدر، و3 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 100 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين تزن 120 جراما، وكمية من الشادو المخدر تزن حوالي 150 جراما، و3 سلاح أبيض "كتر" موضوعين بتجويف أسفل علبة مأكولات بلاستيك، داخل الزيارة المعدة لابن خالتها السجين "ن. ح.م" 48 عامًا، سائق.